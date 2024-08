V Julijcih umrla plezalca

Reševalci so danes zjutraj na plezalni poti Comici, ki pelje na vrh Riofreddo/Divja koza v Julijskih Alpah, našli trupli dveh plezalcev iz Beljaka, 30-letnega M. L. in 39-letnega P. S., ki so ju pogrešali od sinoči. Stekla je reševalna akcija, pri kateri so sodelovali gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter. Njuni trupli so danes zjutraj zagledali s helikopterja. Pokojna plezalca sta bila še privezana v steni. Usoden jima je bil, kot kaže, padec. Bila sta izkušena plezalca in tudi gorska reševalca. Prepeljali so ju v dolino.