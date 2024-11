V Julijskih predalpah umrl pohodnik

Na gori Veliki Karman na območju občine Gumin v Julijskih predalpah je danes umrl 82-letni pohodnik iz Artegne na Videmskem. Njegovo truplo so okrog 12.30 na višini okrog 1300 metrov med sestopom zagledali drugi pohodniki in poklicali reševalce. Na kraj so prispeli gorski reševalci in reševalci finančne policije iz Vidma, priletel je tudi reševalni helikopter. Ugotovili so, da so mu verjetno bile usodne poškodbe, ki jih je utrpel med padcem v globino 20 metrov. Vzroki padca pa niso znani, ker na kraju ni bilo očividcev. Reševalci so sprva omenjali morebiten zastoj srca, ne izključujejo pa tudi drugih možnosti.

Zdravnik, ki je prispel, je lahko le potrdil smrt pohodnika. Njegovo truplo so z drugim helikopterjem prepeljali v dolino.