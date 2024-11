V Kobaridu rekordnih 220.000 prenočitev

V Kobaridu so od začetka leta do konca oktobra, ko se je z zimsko prepovedjo plovbe po Soči iztekla glavna turistična sezona, zabeležili približno 220.000 prenočitev. To je 3,6 odstotka več kot lani in največ v zadnjih nekaj letih. Najbolj obiskano točko na prostem, slap Kozjak, si je med aprilom in oktobrom letos ogledalo približno 95.000 ljudi. To pomeni 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Občinski prihodki od prodaje dnevnih, tedenskih in sezonskih dovolilnic za plovbo po Soči so dosegli skoraj 790.000 evrov. Kobariški župan Marko Matajurc je napovedal, da bodo zbrana finančna sredstva porabili za nadaljnji razvoj turizma ob hkratnem učinkovitem upravljanju in varovanju naravnega okolja. Pred naslednjo turistično sezono nameravajo med drugim obnoviti viseči most pri kampu Lazar, ki so ga morali zaradi poškodb sredi sezone zapreti.