V Kokri plaz poškodoval deset hiš

Velika količina padavin je v poznih petkovih večernih urah na delu razpotegnjene vasi Kokra povzročila zdrs večjih količin materiala. Pri tem je bilo poškodovanih deset hiš. Trenutno potekajo interventna dela z odstranjevanjem nanosov materiala, zaselku pa tudi v prihodnje grozi nevarnost.

Najhuje je bilo v zaselku Podlebelca, kjer sta potok z nanosi in večja količina kamenja in peska, ki je prigrmela izpod Kalškega grebena, poškodovala več hiš, most in cesto, nanosi so spremenili tudi tok reke Kokra. Hudourniška voda je škodo na objektih povzročila tudi v dolini pod Suhadolnikom.

Kot je danes v izjavi za javnost pojasnil preddvorski župan Rok Roblek, je večja količina skal in drobirskega toka v spodnjem delu zaselka Podlebelca poškodovala deset objektov, nekaj jih je trenutno nevseljivih. V ujmi ni bil nihče poškodovan, tri hiše pa so evakuirali.