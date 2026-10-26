V Kopru odprli srminsko vpadnico, ki naj bi razbremenila lokalni promet

Družba Dars je danes odprla novozgrajeno srminsko vpadnico, ki koprsko pristanišče in terminal goriv povezuje z avtocestnim omrežjem. Naložba v vrednosti dobrih devet milijonov evrov bo po ocenah Luke Koper s preusmeritvijo tovornega prometa pomembno razbremenila bertoško vpadnico in staro mestno jedro Kopra.

Srminska vpadnica je dolga 1,4 kilometra. Poteka od avtocestnega priključka južno od hriba Srmin do mostu čez reko Rižano ter omogoča dostop do pristaniškega vhoda V2 in terminala goriv družbe Petrol. Gradbinci so poleg ceste uredili tri nivojska križišča in sedem priključkov, razširili dva nadvoza nad naftovodi ter sanirali most čez Rižano. Investicijo v vrednosti 9,3 milijona evrov z davkom sta izvedli podjetji CPK in Kolektor CPG ob sofinanciranju Petrola, Elektra Primorske, Direkcije RS za infrastrukturo in Mestne občine Koper. Evropska komisija je za gradnjo odobrila slabe štiri milijone evrov nepovratnih sredstev. Nova dvopasovna cesta za osebna vozila ostaja brezplačna in ne zahteva vinjete.

V upravi Luke Koper pričakujejo znaten upad prometa na starih vpadnicah. »Lani smo v pristanišču imeli 490.000 tovornjakov. Ob polovični uporabi nove srminske vpadnice bo to pomenilo približno 250.000 vozil manj na bertoški vpadnici in najstarejšem vhodu neposredno ob središču mesta,« je povedala predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan.