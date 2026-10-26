Južnotirolski teniški zvezdnik Sinner napovedal vrnitev na igrišča

Južnotirolski teniški zvezdnik Jannik Sinner se bo na igrišča vrnil med 27. in 30. decembrom na bogatem ekshibicijskem turnirju v Savdski Arabiji, je potrdil na Instagramu. Na tekmovanju v Rijadu nastopa šest povabljenih igralcev, denarni sklad pa znaša kar 12 milijonov evrov.

Sinner bo moral zaradi poškodbe kolena in težav pri rehabilitaciji izpustiti zadnji del sezone 2026. Nazadnje je nastopil na grand slamu v Wimbledonu, ki ga je dobil drugič v karieri po zmagi proti Nemcu Alexandru Zverevu.

Od tedaj se 25.letni Južni Tirolec na igrišču ni pojavil, pred tremi tedni pa je oznanil predčasen konec sezone. Na igrišča se bo vrnil tik pred začetkom nove na turnirju Six Kings Slam v Rijadu.

Na njem bodo ob Sinnerju po informacijah organizatorjev nastopili še Španec Carlos Alcaraz, Srb Novak Đoković, Američan Taylor Fritz, debitant iz Avstralije Alex de Minaur in kmalu nova številka ena lestvice ATP Nemec Alexander Zverev.

Vsak od igralcev bo zgolj za nastop na ekshibicijskem turnirju v Savdski Arabiji prejel okoli 1,35 milijona evrov, zmagovalec pa bo ob tem domov odnesel še dobre štiri milijone evrov.

Sezona 2027 se bo 1. januarja začela z reprezentančnim pokalom United v Perthu in Sydneyju, prvi turnirji serije ATP pa bodo na sporedu nekaj dni kasneje.