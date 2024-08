V Lignanu mladostnika tvegala utopitev

V Lignanu Sabbiadoro sta se včeraj malo pred 19. uro dva mladostnika, ki sta bila v morju kakih 150 metrov od obale, znašla v velikih težavah in tvegala utopitev. Opazila ju je reševalka iz vode, ki je nemudoma skočila v morje in zaplavala proti njima. Kmalu ju je dosegla, pri čemer je enemu izročila rešilni pas, drugemu, ki je že bil z glavo pod vodo, pa je pomagala priplavati na kopno in ga uspela obdržati nad morsko gladino. Slednjega, 17-letnega državljana Egipta, so z reševalnim vozilom prepeljali v bolnišnico v Latisani. Reševalci službe 118 so ugotovili, da se je v njegovih dihalih ob skorajšnji utopitvi nabrala voda, njegovo zdravstveno stanje pa na srečo ni bilo zaskrbljujoče. Drugi mladostnik ni potreboval zdravniške oskrbe. Ob hitrem posredovanju jima je reševalka iz vode rešila življenje.