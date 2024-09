V Luciji zagorela pralnica

Danes ob 6.51 je bila policija obveščena o požaru v Luciji. Zagorela je pralnica na Liminjanski ulici. Gasilcem je uspelo omejiti požar na posamezna žarišča. Stanovalci iz bližnjega bloka so se po evakuaciji že lahko vrnili v svoje domove, poročajo Primorske novice. Še vedno pa gasilci pozivajo občane, naj se ne približujejo požaru.

Gasilci so takoj pričeli z gašenjem, poleg tega so evakuirali vse prebivalce bližnjega bloka. V požaru ni bil nihče poškodovan. Gre za večji požar, v bližini je tudi stanovanjsko naselje in relativno močan veter gasilcem precej otežuje delo.

Kriminalisti sedaj opravljajo ogled kraja s ciljem ugotavljanja vzroka požara.

Ker je v pralnici več različnih kemičnih snovi in je v okolici veliko dima, je policija pozvala vse občane, naj se kraju ne približujejo in naj upoštevajo navodila policistov in gasilcev.