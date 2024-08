V mestnem parku oživljali moškega, ki se je utapljal

Gasilci iz Pordenona so danes okrog poldneva posredovali z enotama za gorsko, jamarsko in vodno reševanje SAF ter za reševanje na poplavljenih območjih SFA v pordenonskem mestnem parku San Carlo, kjer se je v jezercu utapljal moški. Bil je že v celoti pod vodo. Dosegli so ga z gumenjakom in ga potegnili na krov, pri čemer so ga takoj začeli oživljati. Bil je namreč nezavesten. Na bregu so ga izročili reševalcem službe 118, ki so nadaljevali z oživljanjem. Prepeljali so ga v pordenonsko bolnišnico. Na kraju so bili tudi policisti.