V Münchnu se je začel Oktoberfest

V Münchnu se je danes začel sloviti festival piva Oktoberfest, na katerega se vsako leto zgrnejo milijoni obiskovalcev in ljubiteljev piva. Za litrski vrček bo potrebno letos odšteti nekaj več kot lani. V luči nedavnih smrtonosnih napadov v državi bo velika pozornost namenjena varnosti.

Oktoberfest je točno ob 12. uri odprl župan bavarske prestolnice Dieter Reiter, ki je slovesno odprl prvi sod piva, prvi vrč pa je častno natočil predsedniku bavarske vlade Markusu Södru.

Letošnji že 189. Oktoberfest, ki ga domačini imenujejo Wiesn, bo trajal dva tedna, zaključil se bo 6. oktobra. Do takrat pričakujejo približno šest milijonov obiskovalcev.

Prvi so na vstop na prizorišče čakali že v zgodnjih jutranjih urah in ob odprtju vrat ob 9. uri se jih je že več sto napotilo proti šotorom, da bi si zagotovili najboljša mesta.

Tudi letos dogodek zaznamujejo vrtoglave cene piva, vendar pa to gostov verjetno ne bo odvrnilo od obiska. Cena piva je letos presegla mejo 15 evrov. Na različnih lokacijah se giblje med 13,6 in 15,3 evra za liter.

Lani so obiskovalci za litrski vrček priljubljene alkoholne pijače iz hmelja odšteli med 12,60 in 14,90 evra, po njihovih žejnih grlih pa je po podatkih mesta München steklo več kot 7,4 milijona litrov piva. Nekoliko višje so letos tudi cene hrane, eden od razlogov za to pa je višji davek na dodano vrednost.

Ker letošnji festival poteka po nedavnih napadih z nožem v Nemčiji, kot je bil tisti v Solingenu, veljajo poostreni varnostni ukrepi. Bavarski notranji minister Joachim Hermann je pred začetkom Oktoberfesta sicer dejal, da v zvezi z dogodkom niso zaznali konkretnih groženj.

Prvič bodo za naključne kontrole uporabili približno 40 ročnih detektorjev kovin, je povedal direktor festivala Clemens Baumgärtner. Za varnost skrbi kakih 600 policistov, ob njih pa je na voljo tudi več tisoč redarjev. Kot vsa leta prej so tudi letos na prizorišču prepovedane večje torbe in nahrbtniki, noži in steklenice.

Za tiste, ki letos ne morejo priti v München, pa je prireditev zdaj na voljo tudi v digitalni obliki. Ob začetku festivala bodo predstavili igro virtualne resničnosti »Oktoberfest - The Official Game«, v kateri lahko igralci obiščejo festival kot avatarji z očali za virtualno resničnost.

Oktoberfest je ena najbolj priljubljenih prireditev v Nemčiji in eden največjih festivalov na svetu, predstavlja pa tudi pomemben del bavarske kulture. Lokalno gospodarstvo z njim letno zasluži dobro milijardo evrov.