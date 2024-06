V Nadiži našli še Cristianovo truplo

Gasilci so včeraj v Nadiži pri Premarjagu našli še truplo 25-letnega Cristiana Casiana Molnarja, ki ga je 31. maja skupaj z Bianco Doros in Patrizio Cormos odnesla reka. Bili so na otočku sredi reke, ko se je pretok nenadno močno povečal in za njih ni bilo več pomoči. Stekla je reševalna akcija, trupli dveh deklet so reševalci našli 2. junija, za Cristianom pa so se do včeraj izgubile vse sledi. Gasilci so ga včeraj našli v podvodni skalnati votlini, pokritega z velikim kamnom ter z grmovjem, debli in vejami, v predelu reke, ki so ga že večkrat prečesali. Pretok reke pa je bil do včeraj premočan, da bi jo lahko podrobneje pregledali.