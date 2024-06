V Nadiži našli trupli dveh deklet

Reka Nadiža je v nedeljo dopoldne vrnila dve človeški trupli, ki jih je pogoltnila v petek. Gre za mladi dekleti, Patrizio Cormos in Bianco Doros, stari sta bili 20 in 23 let, za kateri se je izlet na bregove reke nedaleč od Čedada spremenil v tragedijo. Z njima je bil tudi 25-letni Cristian Casian Molnar in ravno njega sedaj še iščejo gasilci, gorski reševalci, civilna zaščita in vsi, ki so se od petka trudili v obsežni reševalni akciji.

Danes dopoldne tragično odkritje. Eno od trupel so našli približno 700 metrov od mostu Romano v kraju Premarjag, kjer jih je deroča in nepričakovano narasla reka odnesla izpred oči gasilcev, ki so jim skušali pomagati. Drugo približno kilometer nižje.