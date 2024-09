V nesreči pri Tablji umrl tovornjakar

Gasilci iz Vidma, iz Gumina, s Tablje in s Trbiža so od 17. ure na delu na državni cesti št. 13 na območju Tablje, kjer se je pripetila prometna nesreča, v katero je bil vpleten tovornjak z nizkopodnim priklopnikom, ki je prevažal bager. Tovornjak se je prevrnil na bok in je zagorel. Gasilci so ogenj pogasili. Voznika, ki je ostal ukleščen v kabini, so potegnili iz razbitin, vendar žal zanj ni bilo več pomoči, ker je podlegel hudim poškodbam.

Trenutno gasilci še odpravljajo posledice nesreče in z žerjavom postavljajo tovornjak na kolesa. Državno cesto št. 13 so zaprli za promet. Na kraju so karabinjerji, lokalni policisti in osebje družbe FVG Strade.