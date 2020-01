V nižinah hladneje kot v gorah

Današnje jutro je bilo kljub relativno topli zračni masi v višinah (okoli 5°C na 1500 m) zaradi mirne in jasne noči po nižinah in kotanjah zelo hladno, sporoča Arso. V Babnem Polju so namerili najnižjo nočno temperaturo -13 stopinj Celzija, v Logatcu -11, v Kočevju in Postojni pa -10 stopinj Celzija. Ponekod je bil zrak izredno suh, na Sviščakih je tako Arso nameril le 3-odstotno vlažnost, skorajda ni bilo vodne pare.

V FJK je deželna meteorološka opazovalnica namerila najnižjo nočno temperaturo v Beli peči, kjer se je živo srebro spustilo do -11,5 stopinje Celzija. Na Goriškem in na Kraški planoti so bile najnižje nočne temperature od -5,0 do -4,0 stopinje Celzija, medtem ko se v gorah živo srebro povečini ni spustilo pod ničlo. Na Višarjah je bila najnižja nočna temperatura +0,1 stopinje Celzija, na Zoncolanu pa +0,7 stopinje Celzija. V Trstu ob morju so namerili najnižjo nočno temperaturo 5,6 stopinje Celzija.

V prihodnjih dneh se bo ozračje otoplilo zlasti v višjih slojih, medtem ko se bo v prizemlju nadaljeval temperaturni obrat. Zlasti v nočnih urah bodo temperature marsikje v gorah višje kot v nižinah. Prevladovalo pa bo stanovitno vreme z jasnino in občasno zmerno oblačnostjo ali zamegljenostjo.