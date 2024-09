V petkovem Primorskem dnevniku pisma Frana Marušiča

Na dan ustrelitve štirih bazoviških junakov bomo v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku obširneje poročali o nepričakovani najdbi pisem, ki jih je Fran Marušič pisal iz italijanskih zaporov od aprila do avgusta 1930, torej do nekaj dni pred smrtjo v Bazovici. V družinski zapuščini se je ohranilo 18 pisem, z njihovimi kopijami po novem razpolaga tudi Narodna in študijska knjižnica v Trstu.

Jutri (petek) v Bazovici, Trstu, Ljubljani in Kranju

Jutri, na dan ustrelitve štirih junakov, je predvidenih več spominskih dogodkov. Ob 6. uri in 43 minut, natanko ob uri, ko so jih leta 1930 ustrelili, bo recital mladih članov društva TIGR in tržaških recitatorjev pri spomeniku na gmajni v Bazovici. Ob 9.30 bo spominska slovesnost na pokopališču pri Sv. Ani v Trstu. Govornica bo Mojca Petaros, nastopili bosta pevski skupini ŽVS Adria - Barkovlje in DVS Primorsko - Mačkolje.

Ob 13. uri bo spominska svečanost ob obeležju pred rektoratom univerze na Kongresnem trgu v Ljubljani. Govornica bo pesnica Marija Kostnapfel, tudi tu bosta nastopili tržaški pevski skupini pod vodstvom Aleksandre Pertot. Ob 16. uri bo slovesnost še v Prešernovem gaju v Kranju, pred prvim protifašističnim spomenikom v Evropi. Slavnostni govornik bo Peter Ferfoglia, župan Občine Doberdob. Ob 20. uri bo maša zadušnica v župni cerkvi v Bazovici, daroval jo bo župnik Žarko Škerlj. Pel bo MePZ Lipa iz Bazovice, slavnostni govornik bo Gregor Šuc, generalni konzul RS v Trstu.