Koprski policisti so bili danes okrog 9. ure obveščeni, da se izpod plavajočega pomola v piranskem mandraču v morju nahaja mrtev moški. Truplo so iz morja dvignili gasilci. Na kraju je bil prisoten tudi zdravnik, ki na truplu ni ugotovil sumljiivih okoliščin in znakov nasilja, je pa odredil obdukcijo.

Po do sedaj zbranih informacijah s strani policije gre za 61-letnega moškega, doma iz okolice Litije, ki se je v zadnjih letih zadrževal na območju Pirana.