V Plodnu začeli z umetnim zasneževanjem

V Plodnu so smučarski delavci začeli z umetnim zasneževanjem. Po dolgem obdobju, v katerem so bile temperature v gorah zelo visoke in se niti v nočnih urah niso spuščale pod ledišče, je namreč prišlo do ohladitve in so temperature končno primerne za prvo snežno podlago. V Plodnu zagotavljajo, da bodo prve smučarske proge odprli v soboto, 7. decembra.

Na novo zimsko sezono se medtem pripravljajo tudi na drugih smučiščih, med drugim na smučišču Cerkno. V družbi Postojnska jama, ki je lastnica smučarskega centra Cerkno, so novinarjem danes zatrdili, da bo smučarska sezona kljub prenovi hotelskega objekta v Cerknem, ki ostaja zaprt, potekala nemoteno. Na smučišču trenutno potekajo redna vzdrževalna dela, so pa v zadnjih dveh letih v sodelovanju s tujimi strokovnjaki iz avstrijskega podjetja Doppelmayr obnovili žičniški sistem ter zgradili najsodobnejši nadzorni sistem in krmiljenje