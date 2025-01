V Portorožu in Piranu lani rekordno število turističnih prenočitev

Za Portorož in Piran je bilo leto 2024, kar se tiče števila turističnih prenočitev, rekordno. Glede na začasne podatke so v občini Piran zabeležili nekaj manj kot 1,9 milijona prenočitev, s čimer so presegli tudi številke iz pred tem rekordnega predkoronskega leta 2019. V občini so zadovoljni tudi z decembrskim obiskom.

Lani so v občini Piran našteli tri odstotke več prenočitev kot leta 2023 in odstotek več kot leta 2019, so danes sporočili iz Turističnega združenja Portorož.

Med januarjem in novembrom 2024 so v vseh nastanitvenih zmogljivostih občine Piran zabeležili 1.817.898 prenočitev oz. 2,5 odstotka več kot v enakem obdobju leto prej. Dobri dve tretjini prenočitev so ustvarili tujci, pri čemer so prevladovali gostje iz Avstrije, Nemčije, Italije in Madžarske.

Kot so zapisali v združenju, je bil odličen tudi decembrski obisk. V zadnjem mesecu leta so v občini našteli še dobrih 55.000 hotelskih prenočitev, kar je 22 odstotkov več kot decembra 2023.

Od 25. decembra 2024 do 2. januarja 2025 pa so turisti v hotelih občine Piran ustvarili 35.239 prenočitev, kar predstavlja 42-odstotno povečanje na medletni ravni. Skoraj tri četrtine vseh prenočitev so ustvarili tuji turisti, med katerimi je bilo največ Avstrijcev in Italijanov ter nekaj Nemcev in Madžarov, so še navedli v združenju.