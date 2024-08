V Pradah pogrešajo 84-letnico

Koprski policisti iščejo 84-letno Judito Krašovec, ki je danes zjutraj med 6. in 11. uro odšla od doma v Pradah in so se za njo izgubile vse sledi. Ima daljše lase, spete v kito, visoka je 163 centimetrov, srednje postave in težje hodi. Oblečena je bila v svetlo sive 3/4 hlače in belo majico s kratkimi rokavi, obute ima vijolične natikače. Pri sebi nima mobilnega telefona.

Policisti so pregledali ožjo in širšo okolico, tudi s helikopterjem, vendar pogrešane za zdaj niso našli. Vse, ki bi jo kje videli, prosijo, naj takoj pokličejo na 113 ali o tem obvestijo najbližjo policijsko enoto.