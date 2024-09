V prihodnjih dneh nas bo spet pošteno zazeblo

Ob vremenski fronti, ki jo spremljajo močni jugozahodni tokovi, se je danes glavnina padavin pojavljala v severnih goratih predelih, kjer so bile količine ponekod zelo obilne in povzročajo tudi krajevne težave. Najmanj jih je po pričakovanjih bilo ob morju, kjer je prevladovala spremenljivost in so bile vmes tudi daljše razjasnitve, ponekod ni padla niti kaplja dežja.

Do jutrišnjega popoldneva bo ozračje še nestanovitno in bo zlasti jutri ob približevanju vremenske fronte proti nam pritekal še bolj vlažen zrak. Povečini bo spremenljivo do pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, ki se bodo jutri predvidoma razširile tudi na kraje ob morju. Vmes bodo tudi krajevne plohe ali nevihte.

Jutri (v soboto) popoldne ali zvečer se bo vreme izboljšalo in umirilo. Zapihala bo burja in se bo ozračje naglo ohlajalo. Večer bo občutno hladnejši od jutra. V noči na nedeljo in v nedeljo zjutraj bodo temperature na Goriškem in na Kraški planoti okrog 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 15 stopinj Celzija. Pihala bo burja, ki bo povečevala občutek mraza.

V nedeljo in ponedeljek bo povečini sončno z morebitno zmerno oblačnostjo. V nedeljo bo sprva še pihala burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 18 stopinj Celzija. Najnižje nočne temperature bodo v ponedeljek na Kraški planoti okrog 5 stopinj Celzija, na Goriškem pod 10 stopinj Celzija in ob morju okrog 13 stopinj Celzija.

Od danes do ponedeljka se bo ozračje v višjih slojih ohladilo kar za 10 stopinj Celzija. Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je danes opoldne na višini 1500 metrov v prostem ozračju namerila natanko 13 stopinj Celzija, kar je 4 stopinje več od dolgoletnega povprečja. V ponedeljek je na isti višini pričakovati temperaturo okrog 3 stopinj Celzija, se pravi, da bo za kakih 6 stopinj Celzija nižja od dolgoletnih meritev.