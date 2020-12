V prodajalni z zvijačo ukradel dva pršuta

V prodajalni na Kozini so zadržali moškega, ki je v ponedeljek ukradel prehrambene artikle. Policisti so na kraju identificirali 55-letnega državljana Hrvaške. Večkrat naj bi že ukradel različne artikle na podoben način. Na dno nakupovalnega vozička je položil dva cela pršuta, zatem pa naložil vrečke testenin. Ko je prišel do blagajne, je položil na tekoči trak en paket testenin in trgovki povedal, koliko paketov je še v vozičku.

Plačal je tako samo testenine. Odgovorna oseba bo podala pisno prijavo, policisti pa vse informacije preverjajo.