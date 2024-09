V prometni nesreči na Idrijskem umrl 34-letni voznik

Danes, minuto po polnoči, so idrijski policisti prejeli obvestilo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila na cesti Idrija-Vojsko in v kateri je ugasnilo mlado življenje, poročajo Primorske novice.

Policisti so na kraju nesreče ugotovili, da je 34-letni voznik avtomobila peljal iz Idrije proti naselju Vojsko. Približno en kilometer iz Idrije je na začetku levega nepreglednega ovinka z levim delom vozila trčil v strmo skalnato brežino, pri čemer ga je odbilo pod cesto in je po približno 15 metrih pristalo na strehi v strugi potoka Nikova. Voznik je bil ukleščen v vozilu. Poleg policistov so na kraj nesreče prispeli tudi reševalci NMP ZD Idrija in gasilci PGD Idrija, ki so voznika izvlekli iz vozila in nemudoma pričeli z oživljanjem. Kljub nudenju prve pomoči je voznik na kraju podlegel poškodbam. Zdravnik ZD Idrija je potrdil smrt in odredil sanitarno obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

O tragični nesreči je Policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča, obvestili so tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

V prometnih nesrečah na cestah na Severnem Primorskem je v letošnjem letu umrlo šest ljudi.