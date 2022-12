»V proračunu tudi 10 milijonov evrov za manjšino«

»V razpredelnicah zakona o državnem proračunu je kot običajno potrjena desetmilijonska vsota za delovanje organizacij slovenske narodne skupnosti v Italiji, kot to predvideva zaščitni zakon,« je danes zadovoljno povedala senatorka Tatjana Rojc in ob tem dodala, da so potrjena tudi sredstva za italijansko narodno skupnost v Sloveniji in na Hrvaškem.

Poslanci bodo o zakonu o državnem proračunu, ki mora biti sprejet pred koncem leta, predvidoma glasovali danes ponoči, senat bo na vrsti prihodnji teden.

Senatorka je ob tem sporočila, da je med vladnimi amandmaji tudi tak, ki Univerzi v Trstu dovoljuje, da finančna sredstva za obnovo (sicer že prenovljene) vojaške bolnišnice izkoristi za obnovo drugih poslopij, kar je povezano z dogovorom o vrnitvi Narodnega doma. »A le posredno,« je poudarila Rojc.