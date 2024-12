V Sežani so se pretepali tudi s kijem za baseball

V nedeljo ponoči je pred gostinskim lokalom v Sežani prišlo do pretepa. Policijska uprava Koper, ki je bila o dogodku obveščena nekaj po 4. uri, je pojasnila, da naj bi se pretepalo celo od 15 do 20 oseb. Nekatere od teh naj bi s kraja odšle še pred prihodom policistov. Ugotovili so identiteto 12 udeleženih, ki so bili stari od 17 do 41 let. Vsi so bili slovenski državljani doma iz območja Pivke, Postojne, okolice Sežane in Hrpelj.

Med pretepom je eden od udeležencev iz avtomobila vzel lesen kij za baseball in z njim 41-letnega Pivčana udaril po glavi, zaradi česar je slednji potreboval oskrbo v bolnišnici.