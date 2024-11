V Sloveniji prvi sneg tudi do nižin

Največ snega je ponoči padlo v gorskem svetu severne Slovenije, kjer je padlo med 10 in 20 cm. Največ ga je bilo zjutraj na Pavličevem sedlu (33 cm) ter na Kaninu (31 cm). Včeraj pozno zvečer je sneg tudi pobelil nižje predele osrednje in vzhodne Slovenije, večinoma je padlo okoli 3 cm snega.

Zaradi vpliva jugozahodnega vetra se je ponoči ponekod v južni Sloveniji temperatura dvignila tudi nad 10 °C. Najtopleje je bilo v Osilnici (13,1 °C) in v Ilirski Bistrici (11,5 °C), je zapisal Arso.

Sneg je pobelil tudi Ljubljano in Prlekijo, je bilo videti na posnetkih, ki so jih uporabniki objavili na družbenih omrežjih.

Na Rogli so ga namerili 30 centimetrov, na Vršiču in na Voglu po 20 centimetrov ter v Ratečah 13 centimetrov.

Padavine so se dopoldne ponekod še nadaljevale, višina snežne odeje se je tako mestoma povečala.

Danes bo oblačno in se bodo ponekod še pojavljale padavine. Meja sneženja bo segala do nižjih predelov. Pihala bo burja.

Jutri bo pretežno jasno. Še hladneje bo kot danes, najnižje jutranje temperature bodo od -9 °C do -3°C, ob morju malo nad 0 °C, najvišje dnevne od 3 do 8 °C, na Primorskem do 11 °C.