V Sloveniji štirje mandati SDS, dva Gibanju Svoboda, po en pa Vesni, NSi in SD

Zmagovalka evropskih volitev v Sloveniji je stranka SDS, ki je glede na delne in neuradne rezultate dobila štiri od devetih sedežev v evropskem parlamentu. Svoboda je dobila dva mandata, po enega pa Vesna, SD in NSi, kažejo še nepopolni podatki Državne volilne komisije.

Po preštetih 99,63 odstotka oddanih glasovnicah na nedeljskih volitvah je SDS dobila 30,75 odstotka glasov, za Gibanje Svoboda je glasovalo 22,12 odstotka volivcev, stranka Vesna, ki je nastala pred dvema letoma, je dobila 10,51 odstotka glasov. Zadnja dva mandata za slovenske evroposlance v novi sestavi evropskega parlamenta sta si razdelili SD s 7,71 in NSi s 7,68 odstotka glasov, poročajo Primorske novice.

Vseh devet evropskih poslancev iz Slovenije je bilo izvoljenih s preferenčnimi glasovi. Romani Tomc iz SDS so volivci zaupali tretji mandat, Milanu Zveru prav tako iz SDS pa četrtega. Kot novinca pa v evropski parlament iz te opozicijske stranke odhajata Branko Grims in Zala Tomašič.

Drugič zapored je bila izvoljena tudi Irena Joveva iz Svobode, pridružil se ji bo minister za obrambo Marjan Šarec.

V evropskem parlamentu prav tako ostaja Matjaž Nemec iz SD, ki je tam spomladi 2022 zamenjal Tanjo Fajon, ko je ta postala zunanja ministrica.

NSi je v evropskem parlamentu ohranila en mandat, pri čemer bo zdajšnjo evropsko poslanko Ljudmilo Novak zamenjal Tonin.

Volitev se je udeležilo 41,19 odstotka volilnih upravičencev, kar je dobrih 12 odstotnih točk več kot na prejšnjih volitvah pred petimi leti. Tokrat so se odločali med 11 kandidatnimi listami, poleg omenjenih so bile to še Desus in Dobra država, SLS, Levica, Zeleni Slovenije, Resni.ca in Nič od tega.