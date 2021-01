V Sloveniji včeraj potrdili 1698 novih okužb

V Sloveniji so včeraj ob skupnem številu 11.308 testiranj potrdili 1698 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,9-odstoten (potrdili so 1396 okužb), delež hitrih antigenskih testov pa 5-odstoten (potrdili so 302 okužbi). Umrlo je 26 bolnikov s covidom-19.

Hospitaliziranih je bilo 1178 covidnih bolnikov, kar je 22 manj kot v ponedeljek, 181 jih je potrebovalo intenzivno nego, 6 manj kot v ponedeljek.

Potem ko je dnevno povprečje okuženih v zadnjem tednu po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) že v preteklih dne padlo pod mejo 1350 (po podatkih za ponedeljek je znašalo 1327), kar je pogoj za prehod iz črne v rdečo fazo, je pod mejo za sproščanje ukrepov padlo tudi število hospitaliziranih.