Za ta čas zelo topel konec tedna, od torka pa ohladitev in nevihte

Z okrepitvijo subtropskega anticiklona se bo ta konec tedna ozračje občutno otoplilo, še najbolj v višjih slojih, torej predvsem v gorah. Na višini 1500 metrov v prostem zraku se bo živo srebro prehodno povzpelo do 15 stopinj Celzija, kar sodi v popolno poletno normalnost. Najvišje dnevne temperature na Višarjah in na Zoncolanu bodo od sobote do ponedeljka, zlasti pa v nedeljo, tik pod 20 stopinjami Celzija. Otoplitev v nižinah in ob morju bo nekoliko manjša, ker bo mestoma pod zelo toplimi višinskimi masami lahko stagniral nekoliko bolj vlažen zrak, še vedno pa bo za ta čas občutna. V nižinah se bo živo srebro v FJK lahko povzpelo do okrog ali mestoma tudi nad 25 stopinj Celzija. Med najtoplejšimi kraji bo Goriška, nekaj stopinj Celzija manj pa bo ob morju, ker bo čez dan obalo hladil morski veter. Vseeno pa se bo živo srebro tik morja povzpelo do okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo višje.

Od jutri do ponedeljka bo sicer prevladovalo sončno vreme z morebitno občasno krajevno zmerno oblačnostjo ali zamegljenostjo. Ponekod bo kar zadišalo po poletju.

Med torkom in sredo bo nato subtropski anticiklon klonil pred atlantsko višinsko dolino, ki jo bo spremljal občutno hladnejši zrak od tistega, ki bo dosegel naše kraje v tem koncu tedna. Ozračje se bo od torka do srede ohladilo za več kot 10 stopinj Celzija v primerjavi z nedeljskimi temperaturami. Naše kraje bo med torkom in sredo prešla hladna vremenska fronta, ob kateri se bodo pojavljale padavine, deloma plohe in nevihte. Temperatura se bo spuščala in bo zapihala burja.