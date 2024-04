Dallas do nove zmage, Dončić tokrat v ozadju

Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA vpisali 46. zmago v sezoni. Dallas je z zmago nad Atlanta Hawks s 109:95 obranil peto mesto v razvrstitvi zahodne konference, ki mu zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico. Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v domači dvorani American Airlines Centra končal pri 25 točkah, 12 skokih in osmih podajah.

Kyrie Irving je dosegel 26 točk za 12. zmago Dallasa v 14 tekmah. Teksaška zasedba bo do konca rednega dela sezone odigrala še šest tekem, že v noči na soboto bo gostila Golden State Warriors, nato pa v nedeljo zvečer še Houston Rockets.

Dallas bo z Golden Statom odigral povratni dvoboj ter dobil priložnost za maščevanje za poraz, s katerim so Warriors prekinili Dallasov niz sedmih zmag, ki je bil najdaljši v sezoni.

Luka Dončić ni najbolje začel tekme. Šele drugič v karieri v prvi četrtini ni zadel koša, potem ko je prejel drugi prekršek v manj kot šestih minutah. Kandidat za najkoristnejšega igralca lige in vodilni strelec lige je v drugi četrtini dosegel 16 zadetkov, s čimer je serijo desetih zaporednih točk sklenil s trojko v zadnjih sekundah prvega polčasa za vodstvo Dallasa s 65-57.