V slovenski manjšini odlike in težave

Stvarnost Slovencev v Italiji je zelo razvejana in raznolika, veliko je dobrih praks in odlik, ki skupnost usmerjajo v prihodnost, kar nekaj je tudi odprtih vprašanj in težav. Te izvirajo iz demografskega krčenja manjšine, ki ga še tako dobri odnosi med Rimom in Ljubljano ne morejo zajeziti, čeprav bi lahko politika (v Italiji, Sloveniji in tudi pri nas) vsaj omilila negativne posledice, ki jih prinaša ta čas.

O tem in marsičem drugim je tekla beseda v oddaji Globus na TV Slovenija, ki jo je pripravila novinarka Špela Lenardič in si jo je mogoče ogledati na tej povezavi. Začela je z ne najbolj spodbudno politično sliko, ki se je med Slovenci ustvarila po evropskih in občinskih volitvah. Največ skrbi vzbuja Benečija, manjšina tudi ne more biti zadovoljna z volilnim uspehom stranke Bratov Italije na državni ravni ter tudi ne z naraščajočo politično razdvojenostjo med Slovensko skupnostjo in Slovenci v Demokratski stranki.

Če je po eni strani vrnitev tržaškega Narodnega doma primer dobre prakse, je odklon odpiranja slovenskih otroških jasli na Tržaškem dokaz, kako si desnica na oblasti v vsakdanji praksi zamišlja odnos do Slovencev. Matična država bi morala na tem področju več narediti, da razmere niso takšne, kot jih preveč optimistično predstavljata Rim in Ljubljana, pričajo hude težave pri priznavanju univerzitetnih diplom.