V soteski so se spustili predaleč

Gorski reševalci iz Maniaga so danes ponoči med 2. in 3. uro posredovali na reki Cosa v bližini jezu Tul pri kraju Mulinars na Videmskem, kjer se je skupina enajstih soteskarjev, v kateri so bili tudi mladoletniki, znašla v težavah. Spustili so se predaleč in niso več našli izhoda iz soteske.

Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 je ponoči iz kraja San Daniele, kjer so nastanjeni, poklical nemški državljan, ki je skupino, v kateri so bili tudi njegovi družinski člani, pogrešal.

Mobilniki soteskarjev, na katere so odgovarjali do 20. ure, so bili nedosegljivi. Gorski reševalci, ki so se odpravili na kraj, so zagledali svetilke. Že pred njihovim prihodom so se na srečo soteskarji rešili iz zagate in so se zatekli na varno. Naposled so jih gorski reševalci pospremili do svojih vozil in se je reševanje srečno izteklo. Na kraju so bili tudi karabinjerji in župan.