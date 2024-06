Koprski policisti so včeraj ob 14.45 na počivališču Studenec ustavili avtomobil suzuki S-CROSS, madžarskih registrskih tablic. Vozil ga je 48-letni državljan Ukrajine. Ugotovili so, da je v njem prevažal 12 oseb, državljanov Sirije, ki so zapustile Azilni dom. Postopki še potekajo.