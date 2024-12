V trčenju na Ravbarkomandi udeleženi štirje avtomobili in tovornjak

Primorska avtocesta je bila včeraj zaradi prometne nesreče zaprta pri počivališču Ravbarkomanda v smeri proti Kopru. Nastal je več kilometrov dolg zastoj, za osebna vozila pa je bil možen obvoz po regionalni cesti Unec-Postojna.

Policisti so na kraju ugotovili, da so bili v prometni nesreči udeleženi štirje osebni avtomobili in eno tovorno vozilo. Vozniku tovornjaka s priklopnikom, 53 letnemu državljanu Poljske, je med vožnjo po avtocesti na Raubarkomandi nenadoma razneslo sprednjo desno pnevmatiko, zaradi česar ga je ustavil na koncu pospeševalnega pasu, pri čemer je tovornjak zasedal manjši del desnega voznega pasu. V tistem trenutku je po voznem pasu pripeljal 69-letni voznik osebnega avtomobila, po prehitevalnem pasu pa sta pripeljala 55-letni in 59-letni voznik. Zadnji je zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v avtomobil pred njim, pri čemer ga je zavrtelo po vozišču in je trčil vanj. Takoj zatem je po prehitevalnem pasu pripeljala še 33-letna voznica, ki je trčila v vozilo povzročitelja.

Povzročitelj se je v nesreči lažje poškodoval in so ga z reševalnim vozilom prepeljali v SB Izola, zaradi šoka pa so v bolnišnico prepeljali tudi voznico. Ostale so oskrbeli na kraju.

Zaradi ogleda kraja prometne nesreče je bila avtocesta med Uncem in Postojno zaprta vse do 22.44 ure, ko so policisti sprostili en prometni pas, ob 23.24 uri pa še drugega.

Povzročitelju prometne nesreče so policisti zaradi prekratke varnostne razdalje izdali plačilni nalog.