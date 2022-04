Gunta Sloga je izkušena novinarka, dolga leta je bila zaposlena pri osrednjem latvijskem dnevniku Diena, ki je bil ustanovljen leta 1990. Ampak leta 2008 je dnevnik prevzel neki latvijski oligarh in ga je veliko novinarjev zapustilo. Gunta Sloga je takrat v Rigi ustanovila Baltski center za medijsko odličnost, ki se ukvarja z verodostojnostjo in kakovostjo sredstev obveščanja v vseh treh pribaltskih državah. Financirajo ga ustanove iz tujine: ZDA, Združenega kraljestva, Nemčije ter Norveške in drugih skandinavskih držav. Sedež je v središču Rige, kjer je z veseljem privolila v pogovor.

Kakšno je stanje v Latviji po ruski agresiji v Ukrajini, s posebno pozornostjo na sredstvih obveščanja v Latviji.

Res, v Latviji ni pomembnih dnevnikov, pred leti so jih pokupili krajevni oligarhi, ki so si kovali svoje politične interese. Naklade so padle, zasebne televizije so izgubile gledalce, obstajata dva spletna portala, ki sta še kar dobra. Ruski mediji so v še večjih težavah, najpomembnejši tednik sploh ne poroča o vojni, veliko je ruske propagande.

Srečal sem Nikolaja Kabanova in govorila sva o dnevniku Segodnja, ki se hvali s tem, da od začetka nasprotuje agresiji.

Res, ampak oni so bili vedno proruski dnevnik. Obstajajo tudi nekateri dvojezični portali, ki so kar učinkoviti. Na lokalni ravni je veliko majhnih medijev, tako tiskanih kot spletnih, ki se borijo za preživetje. Velja pa omeniti, da ima latvijski radio oddaje tudi v ruščini, posebni program. Velik problem pa je vzhodni del Latvije, območje Daugavpilsa, kjer je večina prebivalstva ruskega, tam je nekaj lokalnih ruskih medijev, prebivalstvo tistega območja je na Putinovi strani. Sicer pa je treba upoštevati, da latvijsko vlado vodi desno-liberalna koalicija.

Ali se bojite Rusije?

Strah je nekaj naravnega. Ko vidiš, da je Rusija sposobna česa takega, je pač to razlog za strah. Res, v začetku sem se bala, še zlasti, ko sem videla, kaj počenja ruska vojska. Vse to ti roji po glavi.