V Zagraju tudi uradno še naprej Vittori

V Zagraju bo Marco Vittori še naprej županoval. Dosedanji župan, ki je odraz občanske liste Agire comune, je bil edini kandidat, na tri volišča v občini pa se je podalo 1063 upravičencev oz. 54 odstotkov, Vittori pa je prejel vseh 983 veljavnih glasov, tako da so bili izpolnjeni vsi pogoji za veljavnost volitev in izognitev komisarski upravi. To je bil tudi cilj, da bi krajevni stvarnosti ponudili situacijo v znamenju soudeležbe, pravi Vittori, ki glede programov za prihodnost napoveduje nadaljevanje že začetih dejavnosti: »Nekatere stvari moramo dokončati, druge morajo steči. Izvesti moramo tisto, kar smo vključili v program, ki predvideva tudi nekatere pomembne dejavnosti na našem ozemlju,« poudarja potrjeni župan. Med načrtovanimi deli so preureditev trga v Martinščini in vhoda v Petovlje, dokončanje del na sedežu civilne zaščite, pa tudi ukrepi za ponovni zagon turističnih in drugih dejavnosti na Debeli griži.