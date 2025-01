Večji del ZDA v primežu mraza in snega

Dark Theme

Mrzel arktični zrak je več kot polovico ZDA v torek pahnil v primež nizkih temperatur. Zimske razmere so dosegle celo skrajni jug, vključno z New Orleansom, kjer so zabeležili najmočnejše sneženje v več desetletjih. V več zveznih državah so zaradi poledice in ledenega dežja zaprli letališča, šole, zdravstvene ustanove in večje prometnice. Izjemno mrzel zrak je zajel območje, na katerem živi več kot 170 milijonov Američanov. Že v preteklih dneh je prinesel posledice za številne skupnosti, vključno z Washingtonom, kjer so prisego predsednika Donalda Trumpa zaradi nizkih temperatur prestavili v notranjost kongresa.

V New Orleansu snega niso ravno navajeni (ANSA)

Nacionalna meteorološka agencija (NWS) je v torek posvarila, da se večji del države sooča z nevarno mrzlim vremenom. Izdala je vremenska opozorila za več delov osmih zveznih držav na jugovzhodu ZDA, kjer bi si lahko obetali rekordno nizke temperature. Te se trenutno v velikem delu države gibljejo okrog 17 stopinj pod povprečjem. Na ameriškem jugu, zlasti ob zalivski obali, kjer so veliko bolj vajeni zmernega in tropskega vremena, oblasti prebivalce svarijo pred ozeblinami in podhladitvami.

V New Orleansu so se stopnišča spremenila v drsališča (ANSA)