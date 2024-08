Velika negotovost glede ravnateljev

V Italiji in tudi v Furlaniji - Julijski krajini vladata velika negotovost in zaskrbljenost glede zaposlovanja zmagovalcev razpisa za ravnatelje šol iz leta 2017. Deželno upravno sodišče Lacija je namreč zaradi raznih pritožb začasno zamrznilo zaposlitev 519 novih ravnateljev od skupnih 2019 zmagovalcev takratnega natečaja, kar pomeni, da le malo časa pred začetkom pouka v novem šolskem letu več kot 800 šol (več kot deset odstotkov) tvega, da ne bodo imele lastnega ravnatelja in da bodo morali ta mesta pokrivati ravnatelji kakih drugih šol. S to težavo se soočajo tudi v FJK. Pri deželnem sindikatu delavcev znanja Flc Cgil opozarjajo, da je na 157 šol le 155 ravnateljev, to število pa se bo zaradi upokojitev, izpolnjevanja drugih nalog in selitve v druge dežele še povečalo, tako da bo v FJK dejansko zmanjkalo 18 ravnateljev. K temu je treba dodati, da v naši deželi kar 42 odstotkov šol ne razpolaga z vodjo uprave, opozarjajo pri Flc Cgil.

Problematika pomanjkanja ravnateljev in vodij uprave je pereča tudi na šolah s slovenskim učnim jezikom. Zaradi zaposlitve zmagovalcev razpisa za ravnatelje leta 2019 so sicer vse šole razpolagale s svojim ravnateljem, a le za kratek čas. Z odhodom nekaterih v pokoj, drugih pa na Deželni šolski urad se je problem ponovno pojavil in so morali nekateri spet kriti prazna mesta na drugih šolah, še dodatno pa se bo zaostril z novim šolskim letom z novo upokojitvijo. Sicer se mora slovensko šolstvo v Italiji soočati tudi ministrskim predlogom racionalizacije z ukinitvijo avtonomije treh šol, kar je lani zavrnila Deželna komisija za slovenske šole, katere mnenje je zavezujoče. Komisija je zavrnila tudi predlog generalne direktorice Deželnega šolskega urada za FJK Daniele Beltrame o združitvi tržaških licejev Prešeren in Slomšek ter zavodov Zois in Stefan. Ministrstvo za izobraževanje pa je letos spomladi črtalo dve mesti vodje uprave iz obveznega kadrovskega seznama osebja na zavodu Zois in liceju Slomšek, kar so tako v Sindikatu slovenske šole kot v drugih krogih v narodni skupnosti razumeli kot prikrit način racionalizacije šolske mreže. Od takrat je minilo nekaj mesecev in se začetek novega šolskega leta in pouka naglo bliža, velikih novosti s tem v zvezi pa ni, kot tudi ni znano, ali bo v kratkem razpisan nov natečaj za ravnatelje slovenskih šol.

