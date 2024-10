Veselili bi se italijanske Istre

Danes popoldne se je praznovanje ob sedemdesetletnici vrnitve Italije v Trst in Trsta v Italijo preselilo v dvorano občinskega sveta. Njegov ganjen predsednik Francesco Di Paola Panteca je prebral pismo petega razreda osnovne šole begunskega taborišča pri Križu, ki so pisali županu Gianniju Bartoliju. V njem so se veselili, da se je Italija vrnila v Trst, »bili pa bi bolj veseli, če bi se tudi v Istro«. Po Panteci je spet spregovoril župan, ki je nagovarjal senatorja Roberta Menio. Spomnil se je svečanosti leta 2004, ob petdesetletnici, današnja pa ga je bolj ganila. Dejal je, kot sicer mnogokrat, da so bile za časa njegovega županovanja mnoge rane še odprte, sedaj pa se celijo. Včerajšnja slovesnost pa je »osupila vse naše goste,« katerim se je imensko še enkrat zahvalil. Svoje spomine na tisti deževni in hladen 26. oktober izpred sedemdeset let je zbranim podal tudi Franco Isola, šofer prve italijanske campagnole, ki se je pripeljala iz Cervignana v Trst. Sledil je govor slavnostnega govornika, predsednika Lege Nazionale, Paola Sardosa Albertinija.

Več v jutrišnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.