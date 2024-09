Višji šolski svet izvolil predsednika

Višji uradnik italijanskega ministrstva za izobraževanje Damiano Previtali je novi predsednik Višjega šolskega sveta. S 27 glasovi na skupno 34 prisotnih članov sveta je bil izvoljen na zasedanju tega organa, ki je 24. septembra in danes potekalo v Rimu. 65-letnega Previtalija je v Višji šolski svet imenovalo ministrstvo za izobraževanje, v preteklosti je bil ravnatelj liceja Sarpi v Bergamu, več let pa se je kot višji uradnik ministrstva ukvarjal z vprašanjem preverjanja in ocenjevanja nacionalnega šolskega sistema s posebnim ozirom na usposabljanje in ocenjevanje ravnateljev.

Na zasedanju Višjega šolskega sveta so izvolili tudi osemčlansko predsedstvo in oblikovali pet delovnih komisij, pri čemer bo predstavnica Sindikata slovenske šole Katja Pasarit članica četrte komisije, pristojne za problematiko drugostopenjskih oz. višjih srednjih šol ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Vsekakor bo na podlagi dogovora s predsednikom Previtalijem lahko prisotna tudi na sejah drugih komisij, ko bodo le-te obravnavale problematiko slovenskega šolstva v Italiji. Drugače se bodo ostale komisije ukvarjale s sistemi preverjanja, politikami, vezanimi na šolsko osebje, vprašanji osnovnih in prvostopenjskih oz. nižjih srednjih šol ter z vprašanji vključevanja in pravice do izobraževanja.

Višji šolski svet ima 36 članov: 18 jih je izvoljenih, med temi pa so tudi predstavniki manjšinskih šol, tudi slovenske, ki imajo v svetu zajamčeno mesto. Ostalih 18 imenuje ministrstvo. Svet je pristojen za izdajanje neobvezujočih mnenj o smernicah na področju delovanja politik v zvezi s šolskim osebjem, dalje o ministrskih smernicah, o ciljih, smernicah in standardih izobraževalnega sistema ter o splošni organizaciji šolstva.