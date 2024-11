Vodili so jih po nekdanjem fašističnem taborišču

Visco je majhen zaselek pri Palmanovi. Sredi furlanske nižine je med februarjem in septembrom 1943 delovalo fašistično koncentracijsko taborišče za civiliste, v glavnem Slovence, Hrvate in Črnogorce, ki jih je italijanski okupator sem deportiral po invaziji Jugoslavije aprila leta 1941. »Vsaj 25 ljudi je v tem kraju umrlo,« je med današnjim ogledom taborišča dejal Ferruccio Tassin, neutrudljivi raziskovalec zgodovine tega kraja trpljenja, ki so ga včeraj izjemoma odprli za voden ogled.

Pot nas je od vhoda vzdolž glavnega drevoreda vodila do spomenika internirancem. Med njimi je bil tudi slovenski pesnik Igo Gruden. Po drugi svetovni vojni je v nekdanjem taborišču delovala vojašnica. Kot je povedal Tassin, je Visco eno redkih fašističnih taborišč, ki so se skoraj v celoti ohranila. Velika večina taboriščnikov je bila leta 1943 sicer nastanjenih v lesenih barakah in šotorih, cementne strukture, ki so jih takrat zgradili, pa še stojijo, čeprav jih je močno načel zob časa. Med drugimi je opaziti stavbo z dimnikom, v kateri je delovala kuhinja taborišča.