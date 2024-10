Vozniki naj bodo pozorni, pešci pa vidni!

»Voznike osebnih avtomobilov opozarjamo, naj bodo pozorni na pešce, še posebno pred zaznamovanimi prehodi in na drugih območjih,« svetujejo koprski policisti. Hitrost vožnje naj prilagodijo prometnim razmeram in dosledno upoštevajo omejitve hitrosti, opozarjajo.

Pešcem pa svetujejo, naj poskrbijo za lastno varnost in upoštevajo cestnoprometne predpise. Opozarjajo jih, naj na cestah bodo zelo previdni in vidni. Pešci s svojim ravnanjem pomembno prispevajo k večji varnosti, in sicer s pravilnim prečkanjem na označenih mestih, pravilno hojo ob cestišču in uporabo odsevnih predmetov, s katerimi lahko povečajo svojo vidnost, ugotavljajo policisti.