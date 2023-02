Z aplikacijo Loris bodo naša besedila brez napak

Jutri bo luč sveta ugledal Loris. Gre za novo digitalno orodje, pravzaprav za jezikovnega svetovalca, ki nas bo odslej opozarjal na nepravilnosti v naših besedilih – od neustreznega postavljanja vejic in napačnega sklanjanja do nepravilne rabe določenih izrazov. Aplikacija je sad dveletnega dela Slovenskega raziskovalnega inštituta in Centralnega urada za slovenski jezik FJK, kjer so želeli uporabnikom slovenščine v Italiji ponuditi sodobno orodje, ki bo enostavno in uporabno ter odprto vsem.

»Loris je več kot le portal, saj združuje tako znanje jezikoslovcev kot informacije, ki so trenutno na voljo na več različnih spletnih straneh in v dostopnih bazah,« razlaga jezikoslovec dr. Damjan Popič, ki je zadolžen za tehnološki vidik tega novega orodja. Ob tem izpostavlja svetovalno naravo Lorisa, ki bo uporabnike opozarjal na potencialne napake v besedilih.

Če bomo denimo v besedilih uporabili izraz »abonma« za mesečno vozovnico ali splošno naročnino, nas bo aplikacija opozorila, da čez mejo takšne rabe ne poznajo, saj je abonma bolj vezan recimo na gledališki in glasbeni svet. Ravno tako nas bo Loris opozoril, da je beseda »avtist« v standardni rabi zgolj medicinske narave, nikoli pa ne označuje voznika ali pa šoferja.

Predstavitev možnosti, ki nam jih ponuja Loris 1.0 – Jezikovni svetovalec, bo potekala prek konferenčnega sistema Zoom, in sicer jutri, ob 17.30 na naslednji povezavi: bit.ly/3xhNUID.