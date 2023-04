Z Brnika od danes vnovič v Helsinke

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana z današnjim dnem vnovič vzpostavlja povezavo s Helsinki. Finski letalski prevoznik Finnair bo Slovenijo s Finsko povezoval štirikrat na teden, so v današnjem sporočilu za javnost spomnili v upravljavcu ljubljanskega letališča Fraport Slovenija. Kot so dodali, letalski promet dobro okreva.

Finnair se na Brnik vrača po treh letih premora, z ljubljanskega letališča je namreč zadnjič odletel oktobra 2019. Od danes je tako Slovenija spet neposredno povezana s Finsko. Finnair bo potnikom prek domačega letališča Helsinki Vantaa ponujal tudi možnosti povezovalnih letov naprej v Azijo.

Povezave z Brnika v Helsinke bodo na voljo vsak ponedeljek, torek, četrtek in soboto, z odhodom z Brnika ob 9.25 in prihodom v Helsinke ob 13.05 po lokalnem času, in sicer z letalom Airbus A319.

Poslovna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel je ocenila, da je potniški letalski promet v prvih treh mesecih letos dobro okreval, meni pa, da bo z vsakim novim tednom poletnega voznega reda še živahnejši.

Od nedavnega je mreža poletov sicer dopolnjena s tremi povezavami - v Amsterdam, na London Heathrow in v Prištino, povečalo se je število tedenskih letov v Bruselj, Zürich in Varšavo. Kmalu pričakujejo tudi pogostejše lete v Frankfurt.

Mrežo povezav bodo v Fraportu Slovenija v poletnem voznem redu, ki je v veljavi od 26. marca, dopolnili še prevozniki Transavia France z leti v Pariz Orly, Air Montenegro v Tivat in Israir Airlines v Tel Aviv. Grški letalski prevoznik Aegean Airlines pa bo v začetku junija vzpostavil nove redne lete v Atene, in sicer dvakrat tedensko.

Skupaj bo v poletnem voznem redu potnikom na voljo 21 rednih letalskih povezav z 18 prevozniki.