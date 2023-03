Z jutrišnjim dnem več dni s toplim in sončnim vremenom

Pred nocojšnjim začetkom koledarske pomladi je oslabljena vremenska fronta danes zjutraj obrobno oplazila naše kraje in se je vreme delno poslabšalo. Povečala se je oblačnost, ponekod je padlo nekaj kapelj dežja, v glavnem pa je šlo le za komajda zaznavne količine.

Z jutrišnjim dnem se bo okrepil anticiklon, ki nam bo več dni zagotovil stanovitno in povečini sončno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo v nižinah presegale 20 stopinj Celzija, ob morju, kjer bo pihal morski veter, bodo za kakšno stopinjo Celzija nižje, vseeno pa bo pomladno toplo. Noči bodo še razmeroma hladne.Zaradi velike stanovitnosti bo zlasti v nočnih urah več vlage in bo ponekod ozračje zamegljeno. Že močni sončni žarki bodo sicer v prvih jutranjih urah prebili vlažno plast in se bo čez dan povečini razjasnilo.

Sončno in pomladno vreme bo trajalo do vključno petka, medtem ko je v noči na soboto pričakovati poslabšanje.