Koledarska pomlad se začenja že danes

Drevi ob 21.24 po srednjeevropskem času, pri nas torej ob 22.24 se bo začela koledarska pomlad. Sonce bo tedaj točno nad ekvatorjem in se bo začelo pomikati na našo severno poloblo. Na južni polobli se bo začela koledarska jesen. Nocoj bo nastopilo enakonočje, dan in noč bosta povsod po svetu enaka. Od jutrišnjega dne pa bodo dnevi na naši polobli daljši od noči.

Koledarski letni časi niso enako dolgi zaradi neenakomernega gibanja Zemlje. Standardni začetki so sicer 21. marca, 21. junija, 23. septembra in 21. decembra, ti datumi pa se lahko spreminjajo, tako kot je to tudi ob letošnjem začetku koledarske pomladi, ki se bo torej začela danes, 20. marca. Meteorološki letni časi, ki naj bi bolje odražali resnično vremensko dogajanje pa se začenjajo 1. marca, 1. junija, 1. septembra in 1. decembra.