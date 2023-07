Letalo letalske družbe Wizz Air je včeraj prvič poletelo iz Trsta v Tirano. Za družbo je to prva letalska povezava iz Trsta in 27. iz Italije. Letalo bo poletelo dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih in petkih. Na voljo bo Airbus A321NEO, ki lahko sprejme 239 potnikov.