Z »novo bančno aplikacijo« jima je pobral 30.000 evrov

Kljub številnim opozorilom in bolečim izkušnjam spletni goljufi vedno znova in znova najdejo naivne žrtve, ki jim potem izpraznijo bančne račune. Zadnji žrtvi sta v četrtek postala starejša zakonca iz Izole, ki sta po navodilih neznanca namestila aplikacijo na telefon in ostala brez 30.000 evrov, poročajo Primorske novice. V četrtek sta poklicala na izolsko policijsko postajo iz Izole in prijavila, da sta očitno postala žrtvi neznanega spletnega goljufa. Ta ju je v sredo poklical in jima prepričljivo natvezil, da si morata na telefon namestiti novo aplikacijo njune banke.

Zakonca sta nasedla in na telefon namestila aplikacijo, ki naj bi jima olajšala bančno poslovanje. Namesto tega je aplikacija olajšala življenje neznanemu klicatelju. Kmalu po namestitvi aplikacije je namreč z bančnega računa moža in žene izginilo 30.000 evrov.

Policisti intenzivno iščejo obvestila in zbirajo informacije, ki bi jih pripeljale do klicatelja. Policija znova opozarja vse uporabnike spletnih bank in aplikacij mobilnega bančništva, naj ne nasedajo telefonskim klicem, v katerih jih neznanci prepričujejo, da morajo na svoje telefone ali računalnike namestiti »nadgradnjo« svoje programske bančne aplikacije.