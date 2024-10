»Z volilnimi izidi ne moremo soglašati«

Tinatin Dvališvili je gruzijska novinarka, zaposlena pri gruzijski izpostavi nemške Akademije Deutsche Welle, ki s financiranjem Evropske unije in nemške zvezne vlade skrbi za zagotavljanje zahodnih standardov v delu novinarjev v Gruziji in nekaterih drugih državah. V zadnjih dneh so bili zelo zaposleni, ukvarjali so se predvsem s parlamentarnimi volitvami, ki so potekale v soboto in na katerih je po uradnih podatkih zmagala proruska vladna stranka Gruzijske sanje. Gruzija je sicer kandidatka za članstvo v Evropski uniji, država pa je po razpadu Sovjetske zveze doživela že dve ruski vojaški agresiji, prvo leta 1992 v Abhaziji, ki je razglasila samostojnost, a jo je doslej priznalo samo pet držav, drugo leta 2008 v Južni Osetiji, ki so jo zasedli ruski vojaki.

Stranka Gruzijske sanje, katere dejanski voditelj je ruski oligarh Bidzina Ivanišvili, vodi državo že dvanajst let in jo seveda približuje Rusiji ter oddaljuje od Evropske unije. Na teh volitvah so se predstavile štiri stranke, ki so bile doslej opozicijske, že pred volitvami pa so se dogovorile o oblikovanju skupne vlade. Voditelji opozicije in tudi predstavniki mednarodnih organizacij, ki so v Gruzijo napotili opazovalce na volišča, so takoj opozorili na številne nepravilnosti na volitvah in o tem je tekel pogovor z gruzijsko novinarko. Predsednica republike Salome Zurabišvili, izrazito proevropsko usmerjena, je že v nedeljo izjavila, da ne priznava izida volitev, in pozvala k protestom. Tudi opazovalci mednarodnih organizacij (OVSE, EU in Nato) so v skupnem sporočilu opozorili na pritiske in ustrahovanje volivcev, na kršitev načela o tajnosti glasovanja ter na napetosti in incidente na voliščih.

Kako so potekale volitve?

Pričakovali smo, da bo vlada prirejala izide volitev, vendar to, kar se je dogajalo, presega vsa predvidevanja. Opazovalci mednarodnih organizacij, ki so spremljali potek volitev, so povedali, da imajo dokumentacijo o tem, kako je vlada prirejala izide. Na primer, vlada je izdala veliko osebnih izkaznic, ki so pogoj za udeležbo na volitvah; izročili so jih ljudem, ki so podpirali Gruzijske sanje, in ti ljudje so volili večkrat na več voliščih. O tem imamo dokumentacijo, posnetke opazovalcev, ki so snemali volitve. Zato trdimo, da ne soglašamo s temi izidi. Vemo, da vlada načrtuje trdo roko in med drugim namerava tudi razpustiti vse opozicijske stranke.

Kakšne možnosti imate, da uveljavite svoje proteste?

Seveda ima vlada vse vzvode v svojih rokah. Vsekakor se nameravajo opozicijske stranke pritožiti na sodišče z namenom, da dosežejo pravilne podatke o volilnih izidih. Načrtujejo tudi nekaj protestnih zborovanj. Predsednica države Salome Zurabišvili (ki nasprotuje vladi, op. av.) je že napovedala srečanje s predstavniki opozicije. Nismo pričakovali toliko volilnih sleparij. Seveda smo vedeli, da volitve ne bodo popolnoma poštene, ampak ne do takšne mere. Poglejte, na osnovi teh volitev naj bi bilo volivcev več kot tri milijone. V Gruziji ni toliko ljudi, ki bi imeli volilno pravico.