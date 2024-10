Zasegli 463 strašnih mask in igrač

Lokalni policisti so v treh trgovinah v Trstu zasegli 463 predmetov, ki so jih prodajali ob bližajoči se noči čarovnic. Šlo je za maske, igrače in kostime, ki so bili v glavnem namenjeni otrokom.

Tržaška občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo je v tiskovnem sporočilu poudarila, da na njih niso bile navedene po zakonu predvidene informacije. Brez teh se proizvodov ne more pojmovati kot varne za zdravje, je spomnila.

Predmeti, ki so jih zasegli na območju Stare mitnice in železniške postaje, so bili skupaj vredni več tisoč evrov.