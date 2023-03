Za nakup Piccola in Messaggera Veneta ponudba banke Finint

Za nakup dnevnikov Il Piccolo iz Trsta in Messaggero Veneto iz Vidma ter še drugih petih časopisov iz Triveneta (Corriere delle Alpi, Il Mattino di Padova, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso in Nordest Economia) se zanima banka Finint iz Conegliana v Venetu, ki jo vodi Enrico Marchi in je tudi predstavila ponudbo. Tako so danes pozno popoldne sporočili iz skupine Gedi, ki je trenutno lastnica omenjenih medijev, a jih namerava prodati.

Iz turinske založniške družbe so še sporočili, da bosta zdaj obe strani začeli pogajanja, da se omogoči skrbni pregled poslovanja, vzporedno pa bosta poskrbeli za pripravo in obravnavo pogodbene dokumentacije, ki bo urejala operacijo. Do dokončnega dogovora o nakupu bi moralo priti do junija letos, piše v sporočilu skupine Gedi.

Ravno danes dopoldne je v zvezi z napovedano namero skupine Gedi, da proda omenjene dnevnike vključno s Piccolom in Messaggerom Venetom, v Novinarskem krožku v Trstu potekalo srečanje sindikalnih predstavnikov obeh dnevnikov s parlamentarci iz Furlanije - Julijske krajine. Slednji so ne glede na politično pripadnost enotno menili, da si je treba prizadevati ne le za ohranitev zaposlitvene ravni, ampak tudi za zaščito kakovostnega medijskega poročanja na krajevni ravni, ravno tako je bila poudarjena pomembna vloga, ki jo v FJK imata Piccolo in Messaggero Veneto, ki s svojim poročanjem prispevata k rasti krajevnega ozemlja.

Poleg banke Finint oz. naveze podjetnikov iz Veneta in FJK na čelu z Marchijem sta se kot možna kupca omenjala tudi znani poslovnež Francesco Gaetano Caltagirone in družba Sae podjetnika iz Abrucev Alberta Leonardisa.